اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فصل التيار الكهربي 5 ساعات غدا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. تعرف عليها

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:56 ص
فصل التيار الكهربي 5 ساعات غدا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. تعرف عليها انقطاع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة غدا الاثنين، بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

 

وأكد مركز العمليات فى بيان له أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربى عنها غدا بمدينة الغردقة هى بنزينة عويد، والرصيف البحرى، وميناء الصيد، ومصنع الثلج، والجمعية الاستهلاكية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

وكان اعلن مركز عمليات البحر الاحمر عن فصل التيار الكهربى عن مناطق فيلات مجاويش وشركة الغاز، وموقع عاصفة الصحراء، اليوم الأحد من الساعة 9 صباحا حتى الثانية ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية المتبعة للمحولات.

 

كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.


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فصل التيار الكهربي

صيانة المحولات الدورية



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