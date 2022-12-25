طقس الخليج.. غائم فى السعودية والإمارات.. ومعتدل بالكويت

كتب أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

سماء غائمة الى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، جازان ونجران كذلك على الاجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً ومع السحب.

الكويت:

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة