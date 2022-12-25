صحيفة ألمانية: أسعار الغاز سترتفع بنسبة 112% فى ألمانيا بداية من العام الجديد

كتب محمد جمال

ينتظر سكان ألمانيا زيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء في عام 2023، على الرغم من الإجراءات المتخذة للحد من أسعار الطاقة، حسبما نقلت "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن دراسة أجرتها منصة "Verivox" أن: "أسعار الغاز سترتفع بنسبة 112% مما يعني أن تكلفة الطاقة تنمو بشكل حاد، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة الألمانية للحد من أسعار الطاقة وسط أزمة تتخبط فيها البلاد".

وأشارت الصحيفة أنه وفقا للدراسة، سيحتاج المستهلكون الذين يبلغ متوسط ​​استهلاكهم للغاز 20 ألف كيلوواط/ساعة سنويا اعتبارا من يناير من العام المقبل على أساس سنوي إلى دفع ما متوسطه 2756 يورو الى 1457 يورو، بنسبة 112%، أكثر من الخريف الماضي.

وسيتعين على مستهلكي الكهرباء في ألمانيا في شهر يناير أن يدفعوا حوالي نسبة 44% أي أكثر من الخريف الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن تدخل الدولة سيساعد في إبقاء أسعار الكهرباء منخفضة بنسبة 5% فقط.

وأعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، في نوفمبر، أن الحكومة الألمانية وافقت على حزم من الإجراءات لخفض أسعار الطاقة، بما في ذلك الغاز والكهرباء.

وحذر نائب رئيس البرلمان الألماني وولفغانغ كوبيكي، من أن البلاد بسبب عدم قدرتها على حل مشكلة أزمة الطاقة، وعدد من المشاكل الأخرى، تخاطر بأن تصبح دولة مفلسة مختلة وظيفيا.