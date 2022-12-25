شركة تايوان للرقاقات تحتفل بتقنية جديدة باستخدام تكنولوجيا الـ3 نانومتر

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أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، وهي أكبر شركة لصناعة الرقاقات الإلكترونية في العالم ، السبت، أنها ستقيم حفلا يوم الخميس المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، احتفالا ببدء إنتاج الرقاقات باستخدام تكنولوجيا الـ3 نانومتر، في خطوة يعتقد أنها إشارة لتمسك الشركة باستمرار أبحاثها المتطورة في تايوان بعد استثمارها مؤخرا لافتتاح مصنعًا ضخمًا في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء تايوان (سي.إن.إيه.) - في نسختها الإنجليزية - أن الاحتفال سيكون لإطلاق عملية 3 نانومترات في "مصنع أشباه الموصلات 18" الواقع في جنوب تايوان، كما سيتم توضيح مستقبل توسيع عمليات وإنتاج الشركة باستخدام التقنية الحديثة، التي تعتبر قفزة تقنية هائلة مقارنة بعمليات الـ5 نانومترات، التي تستخدمها الشركة حاليا في إنتاج أشباه الموصلات.

وأشارت الوكالة إلى أنه من غير المعتاد أن تقيم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات احتفالاً بمناسبة بداية إنتاج تجاري لتقنية جديدة، وهو ما رآه المحللون إشارة من الشركة التايوانية عن نيتها للاستمرار في استخدام تايوان كمركز للبحث والتطوير والإنتاج، على الرغم من استثماراتها الخارجية الأخيرة.

وأوضحت الوكالة أن الشركة مؤخرا استثمرت 12 مليار دولار أمريكي لافتتاح مصنع لأشباه الموصلات في ولاية أريزونا الأمريكية، بل وأعلنت في وقت سابق من ديسمبر الجاري أنها سترفع من قيمة استثماراتها في أريزونا إلى 40 مليار دولار، وهو ما أثار الشكوك حول احتمالية نقل الشركة التايوانية لعمليات البحث والتطوير والإنتاج الرئيسية إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن تلك الشكوك ازدادت خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن أرسلت شركة تايوان لأشباه الموصلات مجموعة كبيرة من المهندسين من تايوان لدعم مصنع أريزونا، وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلى القلق حيال فقدان قاعدة صناعة الرقاقات في تايوان لقيمتها إذا انتقلت عمليات الإنتاج الرئيسية إلى الولايات المتحدة.

وفيما يخص التقنية الجديدة، لفتت الوكالة إلى أن بدء إنتاج أشباه الموصلات والرقاقات الإلكترونية باستخدام تقنية 3 نانومتر، ستصبح هذه التكنولوجيا هي أحدث التقنيات المستخدمة من قبل شركة تايوان في الإنتاج التجاري للرقاقات، موضحة أن ذلك سيجعل الرقاقات المُنتجة أكثر كفاءة مع معدل إنتاج أفضل.

ونوهت الوكالة عن أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تعمل أيضًا في الوقت الحالي على تطوير الإنتاج بتقنية الـ2 نانومتر الأكثر تعقيدًا، على أن تقوم ببناء مصنع لأشباه الموصلات بهذه التقنية المتقدمة في منطقة سين شو بتايوان، على أن يبدأ الإنتاج فيها عام 2025.

وتستخدم تقنية 3 نانومتر محولات متناهية الصغر ومتطورة للغاية، وهي عبارة عن هيكل ثلاثي الأبعاد يسمح للشريحة بالعمل بشكل أسرع باستخدام نفس القدر من الطاقة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية بنفس السرعة على طاقة منخفضة، مقارنة مع تقنية 5 نانومتر، ومن المتوقع أن تزاداد سرعة الهواتف الذكية والحواسب المحمولة وغيرها من الإلكترونيات المعتمدة على الرقاقات وأشباه الموصلات بنسبة 10-15% وسيقل استهلاكها للطاقة بنسبة 25-30%.