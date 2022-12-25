سقوط أمطار على مناطق من المهندسين والدقى

محمود طه حسين

شهدت منطقتى الدقى والمهندسين بمحافظة الجيزة سقوط أمطار، فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير استمرار تدفق السحب الممطرة على القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى، مضيفه أن دمياط وبورسعيد على موعد أيضا لسقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20٪ ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث 30٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على شمال سيناء .