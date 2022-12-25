وأضاف نوفاك ـ في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية السبت - "في العام المقبل، سنراقب الوضع عن كثب بالاشتراك مع خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية حتى لا تتجاوز الزيادة في السعر معدل التضخم ولهذا الغرض ، لدينا مثبط، وهو أداة فريدة من نوعها لتخفيف التقلبات في الأسعار العالمية".

وتابع "هدفنا الاستراتيجي هو عدم تجاوز أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية؛ معدل التضخم، وقد تم التغلب على هذه المهمة هذا العام فمع التضخم 11.1%، ارتفع سعر البنزين بنسبة 0.6 % فقط والديزل - بنسبة 8.4 %".