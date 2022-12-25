رفع كفاءة شارع القومية العربية شمال الجيزة لتطوير محيط مترو الأنفاق

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن التشديد على إزالة أي معوقات والتعاون الدائم لإنجاز المشروعات الكبرى.

وفي هذا الإطار، أزال حى شمال الجيزة بالتعاون مع هيئة مترو الأنفاق الأرصفة المخالفة بشارع القومية العربية ، تمهيدا لإعادة تجديد الرصيف وفقا للضوابط المتبعة؛ لتطوير المنطقة المحيطة بالمترو والحفاظ على توسعة الشارع لتيسير حركة مرور السيارات، وذلك تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف، للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمني لها، مشدداً على ضرورة أن تكون الأعمال على أعلى مستوى ووفقا للمواصفات المحددة لضمان عوامل الاستدامة.

وكان حي شمال قد شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على خط التنظيم والأسوار المقامة بالمخالفة، والتي تسببت في غلق شارع قمر الدولة الواقع ضمن متفرعات شارع ترعة السواحل بشمال الجيزة؛ وذلك لتيسير الحركة المرورية وفتح الشارع أمام حركة المواطنين. وشملت الجهود إزالة تعديات مقامة منذ 10 سنوات بالطريق العام تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتلقت المحافظة شكاوي عديدة من المواطنين بشأنه.

كما استجاب الحي لشكاوي المواطنين في شن حملات على مدار يومين لإزالة 280 حالة تعد وإشغال الحواجز الحديدية الخاصة بحجز أماكن انتظار للسيارات بالطريق العام بشوارع ترعة السواحل والعامل الأول والوحدة والحرية ومحمد حجازي.