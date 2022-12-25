حياة كريمة.. تطوير 5 مستشفيات وتسليم 12 وحدة صحية بمحافظة المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

داخل كل قرية ومركز حلم جديد تسطره مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى بين فى كافة المجالات، مشروعات عملاقة تعمل على تحسين الخدمة المقدمة لأبناء القرى الأكثر إحتياجا.

ومن المشروعات العملاقة التى تجرى على أرض محافظة المنيا تطوير مستشفيات الصحة لتصبح صروحا عملاقة جاهزة لاستقبال المرضى بعد تطوير مستشفى سمالوط وملوى يجرى الأن تطوير 5 مستشفيات أخرى، كما يجرى تطوير العديد من الوحدات الصحية داخل القرى ومنها 12وحدة تم تسليمها.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن أعمال الإحلال والتجديد مستمرة فى مستشفيات مطاي وبنى مزار المركزي ومستشفى العدوة، كما أن أعمال إنشاء مستشفى مغاغة ومستشفى أبو قرقاص مستمرة، هذا بالاضافة إلى تسليم 12 وحدة صحية.

وأضافت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا، أن أعمال الإحلال والتجديد مستمرة بمستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنية وبلغت نسبة التنفيذ 48% ومستشفى مطاي بتكلفة 303.9مليون جنيه بنسبة تنفيذ 35 % ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376.2 مليون جنيه.

ولفتت إلى تسليم وحدتين صحيتين بمركز العدوة شمال المنيا، وهما الوحدة الصحية بقرية النصر 6 والوحدة الصحية بقرية الأقدام 5.



مشروعات حياة كريمة



مشروع حياة كريمة



حياة كريمة