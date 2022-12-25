حبس عاملين بتهمة سرقة مبالغ مالية من ماكينة شحن إلكترونية فى حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة ماكينة شحن إلكترونى من داخل مكتبة، واعترف المتهم الأول بارتكابه للواقعة نظرا لعمله فى الممكتبة وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل ماكينة الشحن استولى عليها واستعان بالمتهم الثانى بتحويل مبالغ مالية له.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (مالك مكتبة - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة ماكينة شحن إلكترونى من داخل المكتبة ملكه والكائنة بمول تجارى بدائرة القسم ، وتحويل مبلغ مالى منها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (عامل بذات المكتبة محل البلاغ - وآخر "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبطهـما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمكتبة المشار إليها، وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل ماكينات الشحن الإلكترونى الخاصة بالمكتبة، اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليهم عن طريق المغافلة، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية، وعقب استيلائه على الماكينة استعان بالمتهم الثانى، وحول مبلغا ماليا على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأخير عن طريق محفظة إلكترونية، كما تخلص من ماكينة الشحن بإلقائها بأحد المصارف بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.