جولات ميدانية مستمرة لرؤساء المدن بكفر الشيخ لمتابعة الأسواق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، في المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحال البقالة، وذلك تنفيذاً في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن تلك الحملات تتواكب مع الحملات التموينية التي تقوم بها مديرية ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى للتأكد من انضباط الأسعار والإعلان عنها، وجودتها، وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة داخل السوبر ماركت والسلاسل التجارية، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة فى حالة وجود أى مخالفات وضبط التجار من محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة الـ14 حملات مكثفة للمرور على تلك الأسواق والمتابعة وتوعية المواطنين وأصحاب المحال والأسواق بضرورة إعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك، إلى جانب الاطمئنان على توافر السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن مدن المحافظة تشهد توافر كافة السلع الغذائية، مشددا على الإعلان عن الاسعار، وأنه وجه بمتابعة ذلك من خلال حملات والتنبيه على التجار قبل اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين، وأنه سيتم مناقشة تخصيص شوادر ومعارض مجانا للتجار قبل شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية فى إطار جهود الدولة للتوسع إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.



حملات رؤساء المدن على الاسواق



متابعة الاسعار



متابعة توفير السلع