تكليف خالد حسونة مدير أوقاف القاهرة بأداء خطبة الجمعة المقبلة

كتب على عبد الرحمن

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة ، لأداء خطبة الجمعة المقبلة بعنوان:"عناية القرآن الكريم بالزمن وحديثه عن الأيام والسنين"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، مع الالتزام بمدا الخطبة في حدود 10 دقائق.

ووضعت وزارة الأوقاف، خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق.

وشدد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على أن الهدف من الدورات التدريبية للأئمة هو مواكبة التطورات العصرية والمستجدات، والقدرة على بناء خطبة محكمة النسج، وأن يكون دائم التطوير لأساليب أدائه، ولا يركن إلى مجرد جمل وعبارات محفوظة، دون أن يدقق فى معنى كل جملة وكلمة، ومدى اتساقها مع الموضوع ومناسبتها للزمان والمكان والمجتمع الذى يخاطبه.