تعليم دمياط تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل المراحل التعليمية

عقد اليوم على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا بمديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد ومديرى شئون الطلبة والمطبعة السرية بديوان المديرية ومركز التطوير التكنولوجى، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفى مدير عام التعليم العام وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني.

جاء ذلك لوضع ألية سير العملية الإمتحانية لصفوف النقل بصفة عامة وللشهادة الإعدادية بصفة خاصة بالإضافة إلى عدة

موضوعات متعلقة بوضع وطباعة امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى.

وناقش "وكيل الوزارة" آلية تكليفات موجهى عموم المواد لوضع الامتحانات، مؤكدا على وضعها فى مستوى الطالب المتوسط، ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وفق القواعد والتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، بالإضافة إلى تكليفات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين ووضع شروط معينة لاختيارهم بشفافية لضمان نزاهة العملية الامتحانية، مؤكدا عدم قبول اية اعتذارات عن أداء التكليفات.

وأكد "وكيل الوزارة" أنه لا تراخى أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام وجميع المنظومة التعليمية بالمحافظة ستعمل على تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب وضمان حسن سير العملية الامتحانية والعمل على توفير مناخ ملائم لإجرائها بسهولة ويسر ووفق إجراءات أمنية ووقائية وضعتها مديرية التربية والتعليم بدمياط، بالإضافة إلى عمل مركز توزيع أسئلة رئيسى على مستوى المحافظة يتم من خلاله توزيع أسئلة الامتحان بشكل يومى على لجان الامتحانات.

كما ناقش "وكيل الوزارة" استعدادات المديرية بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والخاصة، مكلفا الموجهون الأوائل بوضع أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى إعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان فى حدود محتويات الورقة الامتحانية والتى يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة اخرى بعد انتهاء الزمن الكلى المخصص لكل مادة.

موضحا أن الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحانات إلكترونيا "المنتظمين والخدمات" ومقرر لهم أداء الامتحانات إلكترونيا عن طريق التابلت وإذا تعرض الطالب أثناء تواجده بلجنة سير الامتحان لأى عائق يحول دون أداء الامتحان إلكترونيا فى ضوء محضر إثبات الحالة الموقع من "مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي" يعقد الامتحانات ورقيا.

مشيرًا إلى أن الطلاب الذين ليس لهم الحق فى أداء الامتحانات إلكترونيا "المنازل والدمج التعليمي" تعقد لهم امتحانات ورقية بالكامل.

وشدد "وكيل الوزارة" بضرورة تواجد موجه مقيم بالمدرسة أثناء سير الامتحانات، والتنبيه على الطلاب بعدم دخول لجنة الامتحان بأى أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة ويسمح بالآلة الحاسبة فقط وعدم اصطحاب الموبايل أو الساعات الذكية لمقار لجنة الامتحان.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بضرورة توفير كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2022/2023.