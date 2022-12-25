تراجع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. وتنفيذ صفقة على النساجون بـ1.4مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 14208 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2535 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 17205 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 5832 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 4026 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد المصرية لعدد 163.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 229.9 ألف سهم، 25 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 900 ألف سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والكابلات الكهربائية المصرية عدد 12.9 ألف سهم، 110 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، والكابلات الكهربائية المصرية عدد 734 ألف سهم، 210 ألف سهم، 306.9 ألف سهم، 404 ألف سهم، 750 سهم، 110 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 3789 سهم.