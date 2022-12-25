تحرير 83263 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 83263 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحرير (25264) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت القوات من ضبط (271) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) دراجات نارية مخالفة و 24 مخالفة موقف عشوائى، و4 مخالفات شروط الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.