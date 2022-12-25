اليوم السابع
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تحرير 83263 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:35 ص
تحرير 83263 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 83263 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحرير (25264) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
كما تمكنت القوات من ضبط  (271) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) دراجات نارية مخالفة و 24 مخالفة موقف عشوائى، و4 مخالفات شروط الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 


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