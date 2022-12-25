وقال رئيس الوزراء البيلاروسى - فى مقطع فيديو بثته الخدمة الصحفية للحكومة - "كما تظهر نتائج الأشهر العشرة، بلغت الصادرات إلى الاتحاد الروسي 18 مليار دولار، وهذا أكبر بكثير مما كان عليه فى جميع السنوات السابقة"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأشار إلى أن متوسط صادرات بلاده - في السنوات السابقة - كان ما بين 12 مليار دولار إلى 13 مليارا سنويا. وقال "وصلنا إلى 18 مليار دولار على مدى الأشهر العشرة، وأعتقد، كما آمل، أننا سنصل إلى ما بين 22 مليار دولار إلى 23 مليارا، بحلول نهاية العام.

وتابع: إن معدل التصدير حاليا أعلى من ذلك، حيث يتم شحن العديد من المنتجات الهندسية في نهاية العام؛ وبالتالي فإن نسبة بيلاروسيا في الواردات الروسية آخذة فى الازدياد.