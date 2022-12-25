انهيار أجزاء من عقار قديم فى منطقة اللبان بالإسكندرية دون إصابات.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة اللبان بالإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار قديم تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة علي المحافظة دون حدوث إصابات بين المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع السخاوي دائرة قسم اللبان دون إصابات، وعلي الفور انتقل ضباط قسم شرطة اللبان لمحل الواقعة .

وتبين من خلال المعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم بشارع السخاوي مكون من طابقين بناء قديم دون خسائر في الأرواح والممتلكات وجري اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل لجنة العقارات الآيلة للسقوط بالحي.

وعلي صعيد آخر، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.



إنهيار اجزاء من عقار اللبان