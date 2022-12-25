انطلاق انتخابات أعضاء المجالس البلدية داخل سلطنة عُمان

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تنطلق صباح اليوم الأحد، انتخابات أعضاء المجالس البلدية في سلطنة عُمان للفترة الثالثة (2023/ 2026).

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بلغ 731 ألفا و767 ناخبًا وناخبة عبر تطبيق "انتخب" لاختيار أعضاء المجالس البلدية، فيما بلغ عدد المترشحين 727 مترشحا، منهم 27 امرأة لاختيار 126 ممثلا لهم.

وأشارت الوكالة العمانية إلى إعلان وزارة الداخلية العمانية، في وقت سابق، لجاهزية جميع اللجان العاملة في انتخابات أعضاء مجالس البلدية للفترة الثالثة، والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية المقررة قدا داخل السلطنة.

ويتكون المجلس البلدي في فترته التي تمتد أربع سنوات في كل محافظة من رئاسة المحافظ، وعضوية أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، وأعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع عضوين عن كل ولاية واثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة على ألا يكونا موظفين في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتختص المجالس البلدية بإبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، وأداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية، والمواقع المقترحة للمشروعات التنموية والخدمية والاقتصادية، وكذلك إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، والمشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة بمجال المشروعات التنموية والمخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة وإقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية فيها، إلى جانب دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها.

وكان الناخبون العُمانيون في الخارج قد صوتوا - في 18 ديسمبر الجاري - لمن يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال التطبيق الذكي "انتخب".