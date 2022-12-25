انتشار سيارات شفط مياه الأمطار على الطرق.. وطوارئ فى غرف العمليات

كتب عبد الرحمن سيد

انتشرت سيارات الشفط على كافة الطرق، للقيام بعمليات سحب وشفط لأي تراكمات لمياه الأمطار، لتنظيم حركة السيارات مرة أخرى، فيما رفعت إدارة المرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات، بعد سقوط الأمطار أو لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، ويتم رصد تجمعات مياه الأمطار أعلى الطرق السريعة لإرسال سيارات الشفط لها.

كما تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال

و قامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.