اليوم السابع: الرئيس يوجه بإتاحة وحدات مخفضة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يطلع على نتائج زيارة الوفد الوزارى إلى تنزانيا.. الرئيس يوجه بإتاحة وحدات سكنية مخفضة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية

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