المشدد 15 سنة لعامل و5 أعوام لشقيقه بتهمة قتل شخص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.م.ت" عامل، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت شقيقه "ح.م.ت" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ع.ا.ع" بدائرة مركز البلينا.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إطلاق النار عليه من سلاح ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه فقاما بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية أودت بحياته ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
كما قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم "ا.م.ر"49 سنة عامل إلى فضيلة المفتي كما قررت تأجيل الحكم على نجله المتهم "ن.ا.م"طالب إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير بعد اتهامها بقتل المجنى عليهم " ا.ف.م"ونجله "ط.ا" و"م.ع" بأن أطلقا عليهم النار من أسلحة آلية بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد وايهاب أبو سالم وأمانه سر ماجد أمين وطه حسين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليهم بعد اصابتهم بطلقات نارية وتم نقلهم إلى المستشفى جثث هامدة،وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية فقاما بإطلاق النار عليهم من بنادق آلية كانت بحوزتهما مما أسفر عن مقتل المجنى عليهم ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.
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