المشدد 15 سنة لعامل و5 أعوام لشقيقه بتهمة قتل شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إطلاق النار عليه من سلاح ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه فقاما بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية أودت بحياته ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.