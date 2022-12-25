المرور يدفع بسيارات على الطرق السريعة تحسبا لسقوط أمطار بعد توقعات الأرصاد

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت غرف عمليات المرور ، حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء سقوط أمطار أو ظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية.

وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، فيما تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء على شمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 70٪، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، متوسطة نهارا تكون غزيرة مساء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد .