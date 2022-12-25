المرور يحذر من السرعات الزائدة منعا للحوادث بعد هطول الأمطار على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

تهيب اﻹدارة العامة للمرور، بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب هطول الأمطار، ومنع القيادة بالسرعات الزائدة منعا لإنزلاق السيارات وانقلابها على الطرق للحد من الحوادث.

وأوصت إدارة المرور بالتحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

كما تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق والإلتزام بالسرعات المقررة لها، واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب وعدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق واستعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا.

كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية.