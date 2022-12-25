"المرور" يحذر من السرعات الزائدة منعا للحوادث بعد هطول الأمطار على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

تهيب اﻹدارة العامة للمرور، بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب هطول الأمطار، و منع القيادة بالسرعات الزائدة منعا لإنزلاق السيارات و انقلابها على الطرق و للحد من الحوادث.

وأوصت إدارة المرور، بالتحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية و مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان و تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

كما تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق و الإلتزام بالسرعات المقررة لها و استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب و عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق واستعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا.

كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز و ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية.