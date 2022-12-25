اليوم السابع
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"الكهرباء" تنتهى من تركيب مليون و700 ألف عداد كودى فى الأماكن المخالفة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 05:00 ص
"الكهرباء" تنتهى من تركيب مليون و700 ألف عداد كودى فى الأماكن المخالفة الدكتور أيمن حمزة - المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت: رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تلقت مليونا و450 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع بواقع 2 مليون 800 ألف وحدة تحتاج لتركيب عداد كودى بها.

وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تنفيذ مليون و700 ألف عداد حتى نوفمبر الماضي، لافتا إلى أنه تم إجراء ما يقرب من مليون 900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأشار حمزة إلى أن سرقات التيار الكهربائي تعرض المواطنين قبل الدولة للضرر، مشيرا إلى أن المواطن يتضرر من الانقطاعات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى والتى تكثر خلال زيادة معدلات الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف أن قطاع الكهرباء حريص على دعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية، مضيفا أن الخطط التى تنفذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء  لتطوير الشبكة هدفها تنفيذ استراتيجية الطاقة 2035 والتمكن من الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة بالشبكة لـ42%، موضحا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت خلال عام 2022 من تنفيذ ما كان مخطط بنسبة بلغت حوالى 62%، حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 12,307 مليار جنيه.

وأوضح حمزة أن وزارة الكهرباء حريصة على الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميا وأفريقيا.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات الكودية

ايمن حمزه



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