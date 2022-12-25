"القومى للمرأة" بأسوان: 56 جلسة دوار استهدفت 2780 سيدة ضمن "حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، 56 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 21 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافى والتوعية والتعليمى.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبها، أكدت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى بأسوان، أن جلسات الدوار استهدفت توعية 2780 سيدة وفتاة بقرى الحجز بحرى، والرديسية بحرى، والكلح غرب، ووادى الصعايدة والبصيلية قبلى، والرديسية قبلى وإدفو قبلى ووادى عبادى الزهراء بمركز إدفو، بجانب قرى سبيل العرب وسبيل أبو ناجى، وأيضاً مدينة كوم أمبو، والمنشية الجديدة والعتمور قبلى والكفور وحجازة وذلك بمركز كوم أمبو، بالإضافة إلى قرى أرمنا وعنيبة ووادى العرب والآمال ووادى خريت بمركز نصر النوبة.

وأضافت هدى مصطفى، فى بيان صحفى، أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، بجانب موضوعات والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الأخرى.

وفى السياق نفسه، استقبلت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، مندوب جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بدراو للتعريف بالأوراق المطلوب توافرها للسيدات بالقرية لتحديث بطاقة الرقم القومى من خلال المجلس، مع تحديد الموعد المناسب لتنفيذ المأموريات ، كما استقبلت مقررة الفرع أيضاً باحثة ماجستير وعدد من طالبات الفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان للتعرف على أنشطة الفرع ، وكيفية إكساب الفتاة الجامعية مهارات التعامل الأسرى.



توعية السيدات



أنشطة المجلس القومى للمرأة فى قرى حياة كريمة بأسوان



استقبال مقرر المجلس القومى للمرأة للباحثات والطالبات



جلسات الدوار