اليوم السابع
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القبض على شقيقين يتاجران فى المخدرات بالجيزة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 05:50 م
القبض على شقيقين يتاجران فى المخدرات بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تضرر أهالى منطقة البدرشين بالجيزة، من انتشار المواد المخدرة، وقيام أحد العناصر الإجرامية بترويجها باستخدام مركب بنهر النيل في المنطقة.
 
 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط (شقيقين  "لهما معلومات جنائية" – سيدة - مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين) .. وبحوزتهم (بندقية آلية – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة – 2 ميزان حساس – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى).
 
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

مخدرات

الداخلية

بانجو

حشيش

هيروين



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