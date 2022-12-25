القبس: الكويت تترقب موجة برد قارس.. ودرجة حرارة قد تصل للصفر

كتب محمد جمال

أكد الخبير الفلكى بدر العميرة، أن الكويت على أعتاب موجة برد قارس، ودرجة الحرارة ستنخفض إلى الصفر وستمتد هذه الموجة من مساء اليوم الأحد، وحتى نهاية الأسبوع الجارى، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

واوضح العميرى في تصريح لصحيفة القبس أن البلاد ستتأثر برياح قادمة من منطقة سيبيريا الباردة جداً، حيث ستنخفض درجات الحرارة إلى الصفر المئوية في المناطق الصحراوية الشمالية الغربية خلال الليل.

وأضاف العميرة أن درجات الحرارة في بقية المناطق السكنية والساحلية ستتراوح بين 3 و 7 درجات مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة، وترتفع خلال ساعات الصباح إلى 14 درجة مئوية.

وذكر أن موجه البرد الحالية ستكون مقدمة لصقيع أشد سيبدأ من منتصف يناير المقبل، ويستمر لمدة 26 يوماً ضمن موسم الأزيرق، حيث ستنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوية.