الفريق أسامة ربيع يكرم قيادات الهيئة والعاملين البالغين سن التقاعد

كتب مدحت عادل

كرم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الأحد، مجموعة من قيادات الهيئة والعاملين بها ممن بلغوا سن التقاعد، وذلك خلال احتفالية شهدت حضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وقيادات صندوق التأمين الخاص، وأسر العاملين المحالين للتقاعد، وذلك بالصالة المغطاة لهيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

وشملت الاحتفالية تكريم 229 من قيادات الهيئة والعاملين المحالين للتقاعد بالإدارات المختلفة في محافظات القناة الثلاثة.

واستهل الفريق أسامة ربيع كلمته، بتوجيه الشكر لرجال هيئة قناة السويس الذين بلغوا سن التقاعد بعد رحلة عطاء قدموا خلالها أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في العمل طوال سنوات خدمتهم الطويلة في سبيل الارتقاء بمكانة القناة وترسيخ ريادتها لجميع الطرق البحرية عالميًا، حتى باتت مثالاً يحتذى به في النجاح وتحقيق الإنجازات غير المسبوقة.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس ستظل ماضية قدمًا في نهجها الراسخ بتقدير عطاء وإسهامات أبناءها المتميزين والمخلصين طوال مسيرتهم المهنية المشرفة، والتي حرصوا خلالها على نقل الخبرات والمعرفة إلى الأجيال التالية، وفي ضوء ذلك ستواصل الهيئة تقديم جميع خدماتها الاجتماعية والطبية لأبناءها المتقاعدين، حرصًا على توفير أفضل سبل المعيشة لهم ولذويهم.

وشدد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس تضع ثروتها البشرية من العاملين على قمة أولوياتها، باعتبارهم أهم أصولها التي يتوجب تنميتها وتوفير المناخ المناسب وكافة السبل اللازمة للاستفادة منها، لاسيما وأنه يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة في الحفاظ على الهيئة ومواصلة مسيرة النمو والبناء على الإنجازات المحققة، لكونها أحد الصروح الوطنية العملاقة التي حفرها الأجداد وسيحافظ عليها الابناء، و ركنًا رئيسًا لا غنى عنه بمنظومة الاقتصاد المصري وأحد روافد النقد الأجنبي المهمة للخزانة العامة للدولة.

ومن جانبه، قدم المحاسب إبراهيم بشارة عضو مجلس إدارة الهيئة، مدير الإدارة المالية، الشكر للفريق أسامة ربيع على توفير الرعاية الكاملة لأسرة قناة السويس من العاملين والمحالين للتقاعد، مشيدًا بمسيرة العطاء المثمرة للعاملين الذين بلغوا سن التقاعد، وقدموا خلالها نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والعطاء والوطنية والأمانة والشرف، حتى اصبحوا مصدر فخر لقناة السويس.

تلا ذلك، كلمة المحاسب عماد الخواجة رئيس صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئة، الذي ثمن خلالها الدعم المتواصل الذي يقدمه السيد الفريق رئيس الهيئة للصندوق، والذي تجسد مؤخرًا في زيادة المعاش الإضافي للصندوق لتوفير حياة كريمة لأرباب المعاشات وأسرهم تقديرًا لجهودهم المبذولة على مدار سنوات طويلة في خدمة قناة السويس.

وفي ختام الفعالية، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية العاملين المحالين للتقاعد بإدارات الهيئة المختلفة ومشاركتهم هذه الذكرى من خلال التقاط مجموعة من الصور التذكارية تقديرًا وإعزازًا بجهدهم خلال السنوات الماضية.