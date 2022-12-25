الطب الشرعى يحصل على شهادة الاعتماد الدولى لمعامل الكيمياء والسموم الشرعية

كتب: إبراهيم قاسم

تتويجًا لجهود وزارة العدل في تطوير منظومة العمل بالقطاعات والمصالح التابعة لها واتباع أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية في مجال الطب الشرعي ، ومد جهات الخبرة الفنية المعاونة للهيئات القضائية بالأجهزة الحديثة والمتطورة، وافق المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك " التابع لوزارة التجارة والصناعة على:

منح الاعتماد والاعتراف الدولي لمعامل الكيمياء والسموم الشرعية "مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة" كجهة اختبار للأغراض الجنائية في بعض اختبار المخدرات وذلك وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC17025:2017 ) والمعايير الدولية ILAC G19 ) .

ومنح الاعتماد والاعتراف الدولي للإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير للأغراض الجنائية كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص التزييف والتزوير للعملات الورقية والبوليمارية المصرية والعالمية وذلك وفقا للمواصفة الدولية( ISO/IEC17020:2012 والمعايير الدولية ILAC – P15 & ILAC G19 ).

وتجديد الاعتماد والاعتراف الدولي لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة – للأغراض الجنائية لمعمل البصمة الوراثية " الحمض النووي " وذلك في بعض اختبارات البصمة الوراثية وذلك وفقاً للمواصفة الدولية ( ISO/IEC17025:2017 والمعايير الدولية ILAC G19)، واستمرار الاعتماد الدولي لكل من دار التشريح وعيادة العنف وإدارة فحص الأنسجة " الهيستوباثولوجي " وذلك طبقا للمواصفة الدولية ( ISO/IEC17020 والمعايير الدولية ILAC G19 ).

وتجدر الإشارة إلى أن حصول مصلحة الطب الشرعي على الاعتماد الدولي (الأيزو) في المجالات آنفة البيان قد أضحت تقاريرها معترف بها دوليا، ووضعها في مقدمة الجهات المقارنة بوصفها الاولى الحاصلة على ذلك الاعتماد بالوطن العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.