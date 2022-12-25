السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الطالبية دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وأوصت إدارة الحماية المدنية، باتخاذ الإجراءات للوقاية من الحرائق بسبب استخدام المكيفات لفترات طويلة، ما يؤدى إلى نشوب حرائق داخل المبانى، ولتفادي هذه الحوادث، يجب اتباع التالى:

- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.

- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.

- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.

- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.

- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.