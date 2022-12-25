الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أحمد فتحي؛ للتعزية في وفاة الدكتور صلاح الدين محمد عبد القادر، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزيةالأحد، 25 ديسمبر 2022 10:44 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية فى وفاة العقيد حازم ياقوت وعبد الكريم راشدالثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:50 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالسبت، 17 ديسمبر 2022 03:33 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالسبت، 17 ديسمبر 2022 12:13 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتشييع جنازة محمد إيهاب طنطاويالثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:47 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة