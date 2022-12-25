اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:17 ص
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:44 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أحمد فتحي؛ للتعزية في وفاة الدكتور صلاح الدين محمد عبد القادر، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

الرئيس السيسي



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