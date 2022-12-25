الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد مختار إلى طائفة الروم الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيدالأحد، 25 ديسمبر 2022 11:14 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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