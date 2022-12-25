اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:14 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد مختار إلى طائفة الروم الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

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