الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد مختار إلى طائفة الروم الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.