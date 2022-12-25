اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئاسة الأوكرانية: روسيا لا تريد التفاوض وتتنصل من مسؤوليتها بشأن الحرب

الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:59 م
الرئاسة الأوكرانية: روسيا لا تريد التفاوض وتتنصل من مسؤوليتها بشأن الحرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك، اليوم الأحد، أن روسيا لا تريد المفاوضات، لاسيما أنها تحاول التنصل من المسؤولية بشأن الحرب.


ونقلت وكالة أنباء أوكرين فورم الأوكرانية عن بودلاك قوله في تغريدة على حسابه على "تويتر" إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحاجة للاعتراف بالأمر الواقع، هاجمت روسيا أوكرانيا بمفردها وقتلت المواطنين الأبرياء، إن موسكو لا تريد التفاوض، ولكنها تحاول تجنب المسؤولية فحسب".


وتأتي تعليقات بودولاك بعد أن أكد الرئيس الروسي في وقت سابق من اليوم أن بلاده لن تتخلى عن المفاوضات بشأن الوضع حول أوكرانيا.


وقال بوتين في إشارة على عدم اغلاق روسيا، التي بدأت بلاده عملية عسكرية فيها في 24 فبراير الماضي، لباب التفاوض أمام الغرب بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن "موسكو مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا".


وأضاف "أعتقد أننا نتحرك بالاتجاه الصحيح، وندافع كذلك عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا، ولا نمتلك خيارا آخر سوى حماية مواطنينا".
وتابع: "مستعدون للتفاوض، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه".
ولفت إلى أن "روسيا منذ 2014 تحاول حل الأزمة الأوكرانية سلميا، لكن لسوء الحظ كان على العكس من ذلك تصرف الطرف الآخر".


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