وكتب ريزنيكوف عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لما أورده وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "دمرت الكنيسة الوحيدة في قرية كيسيليفكا بمنطقة خيرسون بفعل القصف الروسي بشكل كامل".



وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن "اتفاقية لاهاي الرابعة تحمي المباني الدينية أثناء الأعمال العدائية".



وقال ريزنيكوف أمس السبت، إن الروس ينتهكون متطلبات اتفاقية احترام قوانين وأعراف الحرب البرية كل يوم من خلال قصف المباني السكنية في أوكرانيا باستمرار.



وحذر وزير الدفاع الأوكراني مطلع الشهر الجاري، من وجود تحضيرات روسية لشن هجوم عسكري واسع النطاق مع بداية العام الجديد في عموم الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن الهجوم سيشمل هذه المرة العاصمة كييف.



وتوقع ريزنيكوف بدء الهجوم المفترض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجديدة، ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني في 24 فبراير المقبل.