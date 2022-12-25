اليوم السابع
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الداخلية تكشف تفاصيل اتهام سيدة لشخصين بالسير بموتوسيكل على رصيف المشاة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 05:48 م
الداخلية تكشف تفاصيل اتهام سيدة لشخصين بالسير بموتوسيكل على رصيف المشاة موتوسيكل - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر سيدة من قيام (شخصين) يستقلان دراجة نارية، بالسير أعلى الرصيف المخصص للمشاة، بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، معرضاً حياة المواطنين للخطر.
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط (قائد الدراجة النارية المُشار إليها – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وبمواجهته أقر أنه كان متوقفا بالدراجة النارية قيادته أعلى الرصيف لانتظار أحد أصدقائه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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