اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر تقترب من استكمال الجزء الخاص بها من مشروع الطريق العابر للصحراء

الأحد، 25 ديسمبر 2022 09:37 ص
الجزائر تقترب من استكمال الجزء الخاص بها من مشروع الطريق العابر للصحراء الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الجزائر اقترابها من إنجاز الجزء الخاص بها من مشروع الطريق العابر للصحراء والممتد من الجزائر إلى تونس والنيجر ومالي والتشاد ونيجيريا.


جاء ذلك على لسان الأمين العام لوزارة البنى التحتية والري، سليم جعلال، خلال ندوة، اليوم الأحد، بعنوان "أهمية المنشآت التحتية للنقل في تطوير الاقتصاد".
وأوضح أنه لم يتبق سوى 7 كيلومترات على استكمال الجزء المتواجد على الأراضي الجزائرية، مشيرا إلى أهمية البدء في مرحلة التسيير الاقتصادي للمشروع من أجل تسهيل تنقل الأشخاص والتبادلات التجارية بين الدول الـ 6 التي يمر بها الطريق.


وأكد أن الجزائر أنجزت 2300 كيلومتر من أصل حوالي 10 آلاف كلم وهو يمثل طول الطريق الكلي، لافتا إلى أنه بالموازاة مع استكمال أعمال هذا الطريق، يجري العمل على توفير كل آليات التسيير الاقتصادي له وإزالة جميع الصعوبات التي قد يصادفها المتعامل الاقتصادي في نقل سلعه بين الدول التي يمر بها.


الجزائر

مشروع الطريق العابر للصحراء

تونس

الاقتصاد الجزائرى



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