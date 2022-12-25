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التعليم تتلقى أوراق طلاب الثانوية العامة المدمجين استعدادا للامتحانات

الأحد، 25 ديسمبر 2022 04:19 م
التعليم تتلقى أوراق طلاب الثانوية العامة المدمجين استعدادا للامتحانات امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء استلام الأوراق الخاصة بطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية المدمجين من ذوى الإعاقة، للتقدم لامتحانات العام الدراسى الحالى 2022/2023 على نظام الدمج التعليمي. 
 
وأوضحت الوزارة، أنه لا يتم استقبال حالات دمج جديدة للصف الثالث الثانوى (أول مرة) إلا فى الحالات الحرجة الشديدة جداً، وذلك بعد العرض على اللجان الطبية المختصة، وإرفاق التاريخ المرصى للطالب المعروض حالته، ويتم تحويل الطالب بخطاب رسمى من مديرية التربية والتعليم إلى اللجنة الطبية بالتأمين الصحى لعمل تقرير طبى شامل لتشخيص الحالة وبيان مدى احتياج الطالب للدمج من عدمه.
 
وأكدت الوزارة، يتم تقديم مذكرة عرض تفصيلية لحالة الطالب المتقدم لأول مرة من خلال لجنة الدمج بالمديرية موضح به رأى اللجنة واعتماد مدير إدارة التربية الخاصة بخاتم شعار الجمهورية.
 
وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات بمراجعة كافة الأوراق مراجعة دقيقة تحت مسئولية مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية والتأكد من إعفاء الطالب من اللغة الأجنبية الثانية من عدمه، والتأكيد على ضرورة مراعاة التسلسل لكل مجالات التعليم الفنى المختلفة على حده (زراعي- صناعي- تجاري- فندقي)، وإرسال البيانات المطلوبة ( صورة ورقية - نسخة بصيغة اكسيل للكشوف على(CD) مع ضرورة الالتزام، مؤكده بأنه لن يتم استلام الأوراق فى حال عدم وجود الأسطوانة.

التربية والتعليم

تلقى طلبات الطلبة المدمجين

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