التحريات تكشف ملابسات مصرع شاب صدمه قطار فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وذكروا أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، ولقى مصرعه في الحال، وبسؤال أفراد من أسرة الشاب، لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قطار به في قرية بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شاب تم تحديد هويته، أثناء عبوره السكة الحديد، بإحدى قرى العياط، صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.