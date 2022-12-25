اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات مصرع شاب صدمه قطار فى العياط

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:30 ص
التحريات تكشف ملابسات مصرع شاب صدمه قطار فى العياط مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع شاب نتيجة اصطدام قطار به بإحدى قرى العياط. 
 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وذكروا أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، ولقى مصرعه في الحال، وبسؤال أفراد من أسرة الشاب، لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قطار به في قرية بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شاب تم تحديد هويته، أثناء عبوره السكة الحديد، بإحدى قرى العياط، صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

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