الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 100 فلسطينى من قطاع غزة العام الجارى

وقال رئيس الإحصاء والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عبد الناصر فروانة - في تصريح صحفي- إن قوات الاحتلال اعتقلت العام الجاري نحو 91 صياداً ومزارعاً في أثناء عملهم، كما تم اعتقال تسعة مرضى على معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، في أثناء توجههم للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية.



وأشار فروانة إلى أنه يقبع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي 180 أسيراً من قطاع غزة يمنع الاحتلال العشرات منهم من زيارة عائلاتهم منذ عدة سنوات، لافتاً النظر إلى أن الاحتلال اعتقل نحو 6700 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام خلال الاقتحامات المستمرة للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية.

