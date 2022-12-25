الأردن يعلن العمل بخطة الطوارئ غدا تزامنا مع الظروف الجوية بالمملكة

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، اليوم الأحد، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد الاثنين، تزامنا مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

وأكدت وزارة الأشغال الأردنية، في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملحوظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وأضافت، أنه جرى بإيعاز من وزير الأشغال العامة والإسكان الأردنية ووزير النقل ماهر أبو السمن، التعميم على مديرياتها ومكاتبها بمختلف أنحاء المملكة الأردنية الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، وتزويد وحدة الطوارئ المركزية بتقارير دورية حسب الأصول، مبينة أنه تم توكيل مدراء المديريات والمكاتب العاملين في الميدان برفع خطة الطوارئ حسب الحاجة وتطورات الحالة الجوية.

وشدّدت الوزارة بتعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة، للعمل على حل ومعالجة الملحوظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتّبع.

ودعت المواطنين الأردنيين إلى أخذ الحيطة والحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، داعية إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسة في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات الأردنية.