اعترافات لص المساكن فى المعادى: ارتكبت 4 جرائم سابقة بأسلوب التسلق

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم ب سرقة الشقق السكنية بمنطقة المعادى، له معلومات جنائية سابقة وارتكب 4 جرائم سابقة بأسلوب التسلق.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق"، حيث تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" - كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطى، وباستدعاء المجنى علية اتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.