اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون اليوم

الأحد، 25 ديسمبر 2022 09:00 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون اليوم فريق الزمالك- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصرى.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع. 
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث. 
 
الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

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تأمين مباراة الزمالك والمقاولون العرب

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أخبار الرياضة

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