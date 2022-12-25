استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وسموحة الليلة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسموحة المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.