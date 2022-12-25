احتجاز 18 عاملا تحت الأرض إثر انهيار منجم للذهب بمنطقة شينجيانج الصينية

أدى انهيار في منجم ذهب بمنطقة شينجيانج بشمال غربي الصين إلى احتجاز 18 عاملاً تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهوداً للوصول إليهم وانتشالهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وكان نحو 40 شخصاً يعملون في المنجم الذي يقع بمحافظة ينينج، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار، حيث تم انتشال 22 عاملاً لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.
وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" في وقت متأخر السبت بأن "عملية انقاذ تجري لانتشال ما تبقى من عمال المناجم العالقين".
وأظهرت السنوات الماضية تحسناً بالنسبة لمسألة السلامة في المناجم في الصين، كما ازدادت التغطيات الإعلامية للحوادث الكبرى التي كان يتم التغاضي عنها في السابق وفقاً لوكالة "فرانس برس".
احتجاز 18 عاملا تحت الأرض إثر انهيار منجم للذهب بمنطقة شينجيانج الصينيةالأحد، 25 ديسمبر 2022 08:33 ص
انهيار منجم بالصين - أرشيفية
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أدى انهيار في منجم ذهب بمنطقة شينجيانج بشمال غربي الصين إلى احتجاز 18 عاملاً تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهوداً للوصول إليهم وانتشالهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
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