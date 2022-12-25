إيمان كريم: نتلقى شكاوى الأشخاص ذوى الإعاقة يوميا من 9 صباحا وتقرير يومى عنها

عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤتمرا صحفيا، لاستعراض تقرير ما تم خلال عام 2022 من تدخلات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركات الدولية والمحلية والعربية، والتشريعات التي تم التدخل فيها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما استعرضت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، خلال المؤتمر الصحفي، خطة عمل المجلس للعام 2023، بالمقر الرئيسي للمجلس، مؤكدة أن ملف الإعاقة يحتاج الكثير والكثير من العمل المستمر.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن القيادة السياسية تولى اهتمام كبير بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن المجلس أعد تقريرا مفصلا عن ما تم من إنجاز للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشارت إلى أنها حرصت على إعداد تقرير يومى حول شكاوى المواطنين من قبل إدارة الشكاوى بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والتدخل السريع لحل أى شكوى من شكاوى الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشارت إلى أن المجلس يتلقى يوميا الشكاوى من 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا وذلك على الرقم المختصر ، فضلا عن شكاوى يتم استقبالها من خلال البريد ، موضحة أن أبرز لطلبات وشكاوى المواطنين ذوى الإعاقة كانت حول بطاقة الخدمات المتكاملة.
وكانت ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مبادرة " البطل أنا" والتي أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاقها لدعم الأبطال من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، وهو الشهر الذي يحتفل به العالم ومصر باليوم العالمي لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وأعلنت عن إتاحة كافة خبرات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في دعم المبادرة.
وقدمت المشرف العام، على المجلس التحية إلى مؤسسة حياة كريمة لدورها وجهودها مع الأشخاص ذوي الإعاقة في القري والنجوع التي تم إعادة تهيئتها وتأهيلها للحياة الكريمة للمواطن المصري والأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الإتاحة لهم والبرامج التدريبية وغيرها.
وحيت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، قيام المبادرة بتدريب خريجي الجامعات من ذوي الإعاقة على الدخول لسوق العمل، ومحو الأمية الرقمية، ومحو أمية الصم وغيرها من الامور، وهو ما يتماشى مع أهداف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والبرامج التي طالما يدعو المجلس المجتمع المدني إلى تبنيها خاصة ونحن على مشارف انتهاء عام 2022 الذي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمجتمع المدني.
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