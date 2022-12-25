إيمان كريم: نتلقى شكاوى الأشخاص ذوى الإعاقة يوميا من 9 صباحا وتقرير يومى عنها

كتب ــ محمود راغب

عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، مؤتمرا صحفيا، لاستعراض تقرير ما تم خلال عام 2022 من تدخلات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركات الدولية والمحلية والعربية، والتشريعات التي تم التدخل فيها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما استعرضت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، خلال المؤتمر الصحفي، خطة عمل المجلس للعام 2023، بالمقر الرئيسي للمجلس، مؤكدة أن ملف الإعاقة يحتاج الكثير والكثير من العمل المستمر.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم ، أن القيادة السياسية تولى اهتمام كبير بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن المجلس أعد تقريرا مفصلا عن ما تم من إنجاز للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت إلى أنها حرصت على إعداد تقرير يومى حول شكاوى المواطنين من قبل إدارة الشكاوى بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والتدخل السريع لحل أى شكوى من شكاوى الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت إلى أن المجلس يتلقى يوميا الشكاوى من 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا وذلك على الرقم المختصر ، فضلا عن شكاوى يتم استقبالها من خلال البريد ، موضحة أن أبرز لطلبات وشكاوى المواطنين ذوى الإعاقة كانت حول بطاقة الخدمات المتكاملة.