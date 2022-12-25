إلقاء القبض على سائق بحوزته مواد مخدرة فى دسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن رجال مباحث قسم شرطة بندر دسوق، من القبض على سائق بحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر خلال ترويجها بأحياء مدينة دسوق.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ إخطارًا بضبط سائق 39 سنة ويقيم بمدينة دسوق وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر.

كانت معلومات وردت إلى رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، تفيد بترويج المتهم المذكور المواد المخدرة "حشيش" في أحياء مدينة دسوق، والقرى المجاورة لها.

بتقنين الإجراءات عقب ثبوت التحريات تحت إشراف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبعد إعداد كمين تم ضبط المتهم وبحوزته 750 جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار ومبلغ مالي قيمته 1250 جنيهًا من متحصلات البيع، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقات من ذات العيار للدفاع عن النفس، ودراجة نارية لاستخدامها في التنقل.

تحرر بذلك المحضر رقم 16442 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة دسوق وبالعرض علي النيابة العامة بدسوق قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.