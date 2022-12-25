إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف بقريتى نيدة والكولة بسوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لقرية نيدة بمركز أخميم بسوهاج، تحت إشراف حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم عدة حملات إزالات فورية فى القرى، حيث تمت إزالة سقف دور أرضى خرسانة بقرية الصوامعة شرق على مساحة 40 مترا تقريبا أرض "أملاك دولة".

كما تم إزالة حالتى بناء مخالف لأسوار مبنية بالبلوك الأبيض والأسمنت على مساحة 350 متر تقريبا على أملاك الدولة بقرية الصوامعة شرق، بحضور أشرف على حسين رئيس القرية وفؤاد عبد اللطيف سكرتير الوحدة ورئيس قسم التنظيم والفنيين وعمال الوحدة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتكليفات حسين حبارير رئيس المركز بشأن تكثيف المتابعة لرصد حالات التعدى بالبناء والتصدى لها وإزالتها فى مهدها وقبل تطويرها.

وفى قرية الكولة تم تنفيذ الازالة الفورية لسور بالبلوك الأبيض بارتفاع 2 متر تقريبا وبطول 12متر تقريبا بناحية نجع البورة بقرية الكولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، تحت إشراف عادل شعراوى رئيس القرية.

وشدد حبارير على تواصل أعمال الرصد الميدانى والمرور بالشوارع لرصد حالات التعدى والإبلاغ الفورى والتصدى لها وإزالتها فى مهدها وقبل تطويرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانب آخر واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم أعمال نظافة الطرق وشملت "كنس" الأتربة باستخدام المكنسة الكهربائية بدءا من مساكن كوبرى عبود حتى ميدان الخلوة، كما تم تفريغ الحاويات، تحت إشراف نواب رئيس المركز.

وفى قرية نيدة تتواصل حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات بقرية نيدة شملت رفع كفاءة منطقة الكوبرى العلوى وجزيرة محروس بحضور وليد ممتاز نائب رئيس المركز وأشرف على رئيس القرية، وفى قرية الحواويش، تواصلت أعمال النظافة بالحواويش ورفع المخلفات من طريق الطواحين والمرشح والحواويش وطريق الخلوه وطريق الديابات وتفريغ الحاويات ورفع جميع نقاط النظافة ومخلفات مجزر الحواويش، تحت إشراف خيرى مختار رئيس القرية

وأكد رئيس المركز على تواصل حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتسوية الطرق على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، مشددا على تحسين المظهر العام وبذل المزيد من الجهود فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات.



أثناء ازالة أحد الاسوار



ازالة السور



ازالة بقرية الكولة



جانب من ازالة السور