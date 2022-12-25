إحالة مدير مدرسة وهيئة التدريس بنجع حمادي للتحقيق لعدم تواجدهم بمقار عملهم

وكان قد قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في وقت سابق إحالة مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي وأعضاء المتابعة بالإدارة، ومدير مدرسة الشهيد محمود فراج الابتدائية المشتركه بالشعانية، وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، للتحقيق نظرا لإغلاق المدرسة وعدم تواجد أيا من المسئولين عن الفترة الصباحية بها.
واصطحب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة تكونت من خالد هاشم، مدير الإدارة القانونية ومحمود أبو جبل، الموجه المالي والإداري، ومنصور حفني، مدير إدارة الأمن، وذلك للوقوف على انتظام العملية التعليمية بالمدارس ومدى جاهزية المدارس لأعمال الامتحانات، كما زار مدرسة أبو مناع الإعدادية بنات والشهداء الابتدائية "الفترة المسائية" التابعتين لإدارة دشنا التعليمية.
يذكر أن هذه المرة الثانية عقب زيارة مدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنين التي يترأس فيها وكيل وزارة التربية بقنا لجنة متابعة مكبرة بشكل مفاجئ للوقوف على مناطق القصور بمدارس المديرية وتذليل العقبات.
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