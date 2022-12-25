اليوم السابع
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إحالة مدير مدرسة وهيئة التدريس بنجع حمادي للتحقيق لعدم تواجدهم بمقار عملهم

الأحد، 25 ديسمبر 2022 06:10 م
إحالة مدير مدرسة وهيئة التدريس بنجع حمادي للتحقيق لعدم تواجدهم بمقار عملهم مدرسة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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فاجأ راجح صابر الطيب، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، مدرسة الشهيد عمر حسن الإعدادية المشتركة بحاجر هو، وقرر إحالة مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، للتحقيق لتغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم بمقار عملهم.
 
وكان مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي قد ترأس لجنة متابعة مفاجئة، مكونة من هاني صبحي موجه أول مالي وإداري، وكاظم محمد صديق عضو قانوني، وأحمد عبد الناصر، مسؤول أمن الإدارة، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وتبين عدم تواجد مدير المدرسة وهيئة التدريس بمقار عملهم فقرر إحالتهم للشؤون القانونية للتحقيق.
 
وزار مدير عام الإدارة، مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية المشتركة بالألومنيوم، للوقوف علي مدي انضباط العمل، والاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمدارس لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية ، والوقوف علي استعدادات المدارس لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.

وكان قد قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا،  في وقت سابق إحالة مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي وأعضاء المتابعة بالإدارة، ومدير مدرسة الشهيد محمود فراج الابتدائية المشتركه بالشعانية، وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، للتحقيق نظرا لإغلاق المدرسة وعدم تواجد أيا من المسئولين عن الفترة الصباحية بها.

واصطحب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا،  لجنة تكونت من خالد هاشم، مدير الإدارة القانونية ومحمود أبو جبل، الموجه المالي والإداري، ومنصور حفني، مدير إدارة الأمن، وذلك للوقوف على  انتظام العملية التعليمية بالمدارس  ومدى جاهزية المدارس لأعمال الامتحانات، كما زار مدرسة أبو مناع الإعدادية بنات والشهداء الابتدائية "الفترة المسائية" التابعتين لإدارة دشنا التعليمية.

يذكر أن هذه  المرة الثانية عقب زيارة مدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنين التي يترأس فيها وكيل وزارة التربية بقنا لجنة متابعة مكبرة بشكل مفاجئ  للوقوف على مناطق القصور بمدارس المديرية وتذليل العقبات.

 

 

 

تعليم نجع حمادي

إحالة مدير مدرسة للتحقيق

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