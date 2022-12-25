أمطار غزيرة وسحب رعدية على طريق "بورسعيد - دمياط".. صور

بورسعيد محمد فرج

شهد منذ قليل طريق "بورسعيد- دمياط"، هطول أمطار غزيرة وسحب رعدية ممطرة، تزامناً مع سوء الأحوال الجوية التى تسود الوجه البحرى ومدن القناة، وسط انخفاض شديد فى درجات الحرارة.

ومن جهة أخرى، استقبل منفذ الجميل الجمركى غرب بورسعيد، السيارات القادمة من بورسعيد، والمتجهة إلى المحافظات المجاورة، وسط مراعاة التعليمات الإرشادية بتوخى الحذر وتجنب السرعة من قبل إدارة مرور بورسعيد، تزامناً مع موجة الطقس السيء التى تضرب البلاد.

ومن جانبها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صورة من الأقمار الصناعية، تشير إلى أن السحب الرعدية الممطرة تتقدم إلى الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تؤثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة بنسبة حدوث 40%، وأمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء على شمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 70%، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، متوسطة نهارا تكون غزيرة مساء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درج

ومن جانبه ترأس اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة غرفة عمليات الطوارئ الرئيسية بالشركة، وذلك لمتابعة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، بالإضافة إلى استمرار انتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة،" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية. وعقد اللواء عبد الحميد عصمت، اجتماعا موسعا، مع رؤساء القطاعات والمناطق التابعة للشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، والتنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ. وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم مراجعة جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتأكد من أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة الي متابعة جميع شبكات وشنايش الأمطار، وخطوط الصرف الصحي، لافتا أن هناك متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة الي مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات والمعدات، للتعامل مع أي أحداث. وأكد اللواء عبد الحميد عصمت إن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة. وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن ذلك يأتي فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بموسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.