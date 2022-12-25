أصحاب مزارع الكنتالوب يواصلون العمل فى حصاد "كوز الشهد" لتوفيره بالأسواق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يواصل أصحاب المزارع والعمال فى موسم جديد من مواسم الفاكهة التى تطرح فى فصل الشتاء، حيث إن الكنتالوب من نباتات العائلة القرعية، وبه نسبة جيدة من السكريات ويحتوي على فيتامين "أ و ج"، ويعتبر الكنتالوب مصدر رزق وفير لأصحاب المزارع فى فصل الشتاء جنوب الأقصر.

وتعتبر مواعيد الزراعة المناسبة للكنتالوب فى عروتين إحداهما عروة صيفية فى شهر فبراير ومارس ويعطى المحصول فى( أبريل ومايو)، وعروة نيلية فى شهر( أغسطس وسبتمبر) فى الوجه القبلى ويعطى المحصول فى شهر أكتوبر، ويتم أيضاً زراعته تحت الأنفاق فى ( ديسمبر ويناير) ويعطى المحصول فى شهر مارس، حيث أنه يزرع الكنتالوب فى الأراضى الرملية والجيرية والتى تحتوى على نسبة من الجير وأنسب الأراضى لزراعته الأراضى الصفراء والصفراء الثقيلة، ومن أصنافه الفرنساوي والهجين.

وفى بداية زراعة الكنتالوب يتم حرث الأرض مرتين أو ثلاثة متعامدات، ويتم تسوية الأرض بالزحافة وتخطيط الأرض بالخطاط العميق بعرض 125 لـ150 سم، ويتم عقب ذلك تحضير الأسمدة الآتية وخلطها جيداً تمهيداً لوضعها فى بطن الخط، وهى: من20-30م3 سماد عضوى متحلل أو15-20م3 سماد بلدى +10م3 سماد كتكوت ويخلط معاً، بجانب 50 كجم سلفات نشادر، و100كجم سلفات بوتاسيوم، و50-100كجم كبريت زراعى، و150-200كجم سوبر فوسفات، حيث تخلط هذه الأسمدة الكيمياوية مع بعضها وتقلب جيداً مع السماد البلدى ثم توزع فى باطن الخطوط ثم يمشط عليها لتغطيته بالتربة، ويتم رى الأرض ريه غزيرة تمهيداً لزراعة الأرض بالطريقة الخضير(الحراثى) وتترك حتى تستحرث ثم الزراعة.

وفي هذا الصدد يقول المهندس محمد عبد الدايم إبن غرب الأقصر، أن محصول الكنتالوب يتم عزيقه من 2 لـ3 مرات حسب الحشائش مع مراعاة عند العزيق أن يكون سطحى حول جذور النبات، حتى لا تنقطع الجذور مع أخذ جزء من الريشة البطالة على الريشة العمالة حتى يكون النبات محاط بجزء كبير من التربة، ويتم تعديل النبات حتى تكون أفرع النبات على المصطبة وترفع من مجرى المياه (بطن الخط)، حتى لا تتأثر الثمار والأزهار من المياه أثناء الري وحتى لا تكون عرضه لأرجل العمال أثناء إجراء العمليات الزراعية المختلفة من عزيق وتسميد مع تغطية الثمار بأوراق النبات لحمايتها من أشعة الشمس.

ويضيف المهندس محمد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، أنه يتم مقاومة الآفات والأمراض بمحصول الكنتالوب، عبر رشه بعد ريه المحاياه بالمبيدات الآتية:- (40 سم3 اورتوس اوبرمكتين لمقاومه الاكاروسات لكل 100 لتر ماء + ربع كيلو كبريت ميكرونى لكل 100 لتر ماء لمكافحة البياض الدقيقى - بعد 15 يوم من الرشة الأولى يرش بالملاثيون لمقاومة حشرة المن بمعدل ½ لتر/فدان + رادوميل بلس بمعدل 150جرام/100 لتر مياه لمقاومة البياض الزغبى)، وتنضج الثمار بعد 3-4 شهور من الزراعة حسب الصنف ويمكن الاستدلال على نضج الثمار بتحول لونها من الأخضر إلى الأصفر وظهور الرائحة العطرية المميزة للكنتالوب، ويعطى الفدان من 4-6 طن تقريباً.



السعادة خلال تجميع ثمار الكنتالوب



العمال خلال تجهيز كميات الكنتالوب بالموسم



العمل بحصاد الكنتالوب فى الأقصر



العمل فى تجميع كميات الكنتالوب بالأقصر



العمل فى حصاد الكنتالوب بالأقصر



الكنتالوب فى الأراضى قبل حصاده



الكنتالوب فى المزارع بالأقصر



الكنتالوب يتلألأ فى الكراتين قبل وصوله الأسواق



المزارعين خلال العمل فى موسم حصاد الكنتالوب